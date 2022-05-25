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ЕС заморозил активы российских бизнесменов на сумму около €10 млрд

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Virginia Mayo/AP

Европейский союз (ЕС) в рамках санкций в отношении России заморозил активы российских предпринимателей на сумму порядка €10 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство dpa, ознакомленным с данными Еврокомиссии.

В результате российские бизнесмены потеряли доступ к яхтам, недвижимости и другим активам на сумму чуть меньше €10 млрд. При этом на 8 апреля эта цифра была на уровне €6,7 млрд.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия планирует упростить конфискацию активов, связанных с незаконной деятельностью и преступностью. Мера коснется и олигархов, которые пытаются уклониться от санкций Евросоюза.

По данным источников Politico, данное предложение поможет странам-членам ЕС конфисковать активы, замороженные в рамках санкций против России.

В настоящее время конфискация активов относится к вопросам национального законодательства, которое отличается в каждой стране. В некоторых государствах — членах ЕС уклонение от санкций уже является уголовным преступлением, в других — нет. Предложение Еврокомиссии направлено на «гармонизацию» этого правового разнообразия.

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Санкции против России
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