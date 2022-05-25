Вывоз мусора подорожает на 5% к концу года из-за роста стоимости труда и цен на технику

Тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в 2022 году могут подорожать на 5% из-за роста стоимости труда и цен на технику. Об этом заявил на «круглом столе» в Совете Федерации гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

«Мы в настоящий момент видим, что рост, который может произойти, будет около 5% по тарифам в пределах года. У нас серьезное удорожание произошло по коммунальной технике, в том числе запчастям, серьезное произошло изменение по составляющей в стоимости рабочей силы», — отметил Буцаев.

По его словам, в 2020 году получилось снизить размер тарифов на вывоз мусора на 4%. При этом сама стоимость вывоза отходов по стране серьезно различается. Речь идет о диапазоне от 47 до 269 руб., в среднем – 95 руб.

Он добавил, что за первые три месяца 2022 года РЭО зафиксировал снижение собираемости платы за вывоз мусора до 83%. Однако это сезонное явление и связано с задолженностями бюджетных компаний, которые также получают средства с задержкой.

В конце февраля ведущий юрист Евразийской Юридической Ассоциации «СЕНАТОР» Юрий Захаров заявил, что зарегистрированный в жилом помещении, но не проживающий по месту регистрации россиянин имеет право не оплачивать услуги за вывоз мусора. По его словам, если жилец отсутствует в помещении более 5 дней, то он имеет права не платить за вывоз мусора.