Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Войска Китая устроили учения около Тайваня «для предостережения США» 08:31
В Петербурге врачи 12 часов оперировали школьницу, чтобы вернуть ей возможность... 08:25
Украинская теннисистка Костюк обвинила белоруску Азаренко в лишении Уимблдона... 08:22
Посол РФ в Японии: российских дипломатов не пригласили в Хиросиму... 08:22
В Калининградской области воспитатель избила ребенка табуретом 08:21
«Эдмонтон» одержал третью победу над «Калгари» в четвертьфинале плей-офф НХЛ 08:14
Аналитик Потавин призвал покупать доллары из-за возможного ослабления рубля 08:14
Сторонники оппозиции заблокировали входы в резиденцию президента Армении... 08:13
В Токио задержали американца, разбившего рекламный стенд русского магазина 08:11
Глава Серии А назвал «явным злом» новый контракт Мбаппе... 08:05
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Госдума в июне рассмотрит законопроект об обязательном страховании инвестсчетов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
«Газета.Ru»

Законопроект, который вводит на фондовом рынке аналог страхования вкладов, будет рассмотрен Госдумой во втором чтении в июне 2022 года. Об этом «Газете.Ru» сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Найдено принципиальное решение по поводу страхования инвестсчетов. Ориентировочно мы рассмотрим законопроект в июне. Сумма страховки не изменилась и составляет 1,4 млн руб. Создается система по аналогии с системой страхования вкладов», — отметил Аксаков.

Других подробностей готовящегося законопроекта он не назвал. Сам документ о страховании индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) поступил в Госдуму еще пять лет назад, но тогда его рассмотрение после первого чтения было заморожено.

Как следует из нового варианта законопроекта, имеющегося у «Газеты.Ru», на фондовом рынке будет создан компенсационный фонд силами саморегулируемых организаций. Отчисления в фонд должны будут делать участники СРО – брокеры и управляющие активами. СРО установят порядок выплат. Будет создан совет по управлению фондом, который будет определять размер компенсаций и ущерб инвесторов. Требования инвесторов при банкротстве участника фондового рынка будут подлежать удовлетворению в первую очередь кредиторов.

Управляющий директор инвестиционной компании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров оценил затраты брокеров и управляющих на отчисления в фонд в 45 млрд руб. По его мнению, участники рынка переложат эти расходы на клиентов. «Комиссии могут вырасти до запретительных 2-4%», — уточнил он.

Всего расходы россиян на создание фонда он оценил в 9-18 млрд руб.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть