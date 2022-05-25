Госдума в июне рассмотрит законопроект об обязательном страховании инвестсчетов

Законопроект, который вводит на фондовом рынке аналог страхования вкладов, будет рассмотрен Госдумой во втором чтении в июне 2022 года. Об этом «Газете.Ru» сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Найдено принципиальное решение по поводу страхования инвестсчетов. Ориентировочно мы рассмотрим законопроект в июне. Сумма страховки не изменилась и составляет 1,4 млн руб. Создается система по аналогии с системой страхования вкладов», — отметил Аксаков.

Других подробностей готовящегося законопроекта он не назвал. Сам документ о страховании индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) поступил в Госдуму еще пять лет назад, но тогда его рассмотрение после первого чтения было заморожено.

Как следует из нового варианта законопроекта, имеющегося у «Газеты.Ru», на фондовом рынке будет создан компенсационный фонд силами саморегулируемых организаций. Отчисления в фонд должны будут делать участники СРО – брокеры и управляющие активами. СРО установят порядок выплат. Будет создан совет по управлению фондом, который будет определять размер компенсаций и ущерб инвесторов. Требования инвесторов при банкротстве участника фондового рынка будут подлежать удовлетворению в первую очередь кредиторов.

Управляющий директор инвестиционной компании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров оценил затраты брокеров и управляющих на отчисления в фонд в 45 млрд руб. По его мнению, участники рынка переложат эти расходы на клиентов. «Комиссии могут вырасти до запретительных 2-4%», — уточнил он.

Всего расходы россиян на создание фонда он оценил в 9-18 млрд руб.