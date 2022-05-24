Глава Минторга США Раймондо исключила скорое снятие с РФ экспортных ограничений

Министр торговли США Джина Раймондо исключила возможность скорого снятия ограничений на экспорт, введенных против России из-за проводимой ею специальной военной операцией на Украине, РИА «Новости», ссылаясь на ее выступление на экономическом форуме в Давосе.

«Что касается этих мер экспортного контроля, то в ближнесрочной перспективе они сняты не будут», — сказала она.

Также Раймондо призвала мировое сообщество «надолго лишить Россию преимуществ мировой экономики и глобального экономического порядка».

Ранее сообщалось, что в России начали снижаться биржевые цены на бензин, из-за экспортных ограничений.

Министра экономического развития Максим Решетников в письме к главе партии КПРФ Геннадию Зюганову сообщил, что запреты и количественные ограничения западных стран коснулись примерно 20% российского экспорта.