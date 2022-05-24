Во Владимирской области в выращивание технической конопли вложат 800 млн рублей

Директор департамента сельского хозяйства Владимирской области Константин Демидов рассказал, что в производство и переработку технической конопли в Вязниковском районе области планируют вложить около 800 млн рублей, пишет ТАСС.

По его словам, в этом году культурой засеют 500 га и будут увеличивать площадь до 2,5 тыс. га к 2025 году.

«С 90-х годов прошлого века выращивание конопли в стране прекратилось, практически оно было возобновлено в 2014 году, сейчас по всей стране выращивается около 13 тыс. га», — сказал Демидов.

По его словам, в результате переработки растения будут получать полезные аминокислоты. К 2025 году начнут производить первичное волокно, которое используют в качестве сырья для тканей.

В конце апреля в Москве прошла встреча с владельцами линейки косметики, основой которой является конопля. Бренд 1753 Cosmetics рассказал о пользе конопляного масла для ухода за кожей и волосами.

В косметике используются широкий список конопляных ингредиентов. Самым популярным является конопляное масло, которое получают из семян. Также в состав продуктов вводят экстракты конопли. Их могут получать разными способами из зеленой массы или жмыха.