Транзит российской нефти в Китай через Казахстан в апреле увеличился на 9% к марту

Россия направила в Китай через Казахстан в апреле на 9% больше нефти, чем в марте текущего года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные источника, который знаком с отраслевой статистикой.

Уточняется, что объем транзита в апреле составил 829 тыс. тонн сырья. В целом за первые четыре месяца 2022 года Россия экспортировала по этому маршруту 3,2 млн тонн нефти.

Казахстан в апреле 2022 года сдал для прокачки по системе «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК) 4,6 млн тонн. Показатель на 2% больше, чем в марте. Транзит через Казахстан без учета консорциума вырос в 1,5 раза, до 986 тыс. тонн.

В середине мая пресс-служба Международного энергетического агентства сообщила, что доходы России от экспорта углеводородов в 2022 году увеличились вполовину на фоне торговых ограничений.

В ведомстве отметили, что Россия продолжает отправлять на экспорт сырье, вопреки заявлениям компаний Shell и TotalEnergies о прекращении закупок. Места этих европейских компаний занимают предприятия из Китая и Индии.