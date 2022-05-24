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В Испании выразили готовность заменить Европе российский газ

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Kacper Pempel/Reuters

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что страна в состоянии решить проблему зависимости Европы от импорта российских энергоресурсов. Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу CNBC.

«Испания и, я бы сказал, Южная Европа будут иметь возможность дать ответ на эту энергетическую зависимость от ископаемого топлива России», — сказал Санчес.

По его словам, в недрах Пиренейского полуострова содержится около половины запасов сжиженного газа в Евросоюзе. В Европе Испания занимает 37% в доле регазификации (процесс переработки газа из жидкого в газообразное состояние).

По данным Еврокомиссии, страны Евросоюза импортируют из России 40% газа, 27% нефти и 46% угля.

Ранее Испания вместе с Португалией ввели временные ограничения цен на природный газ и уголь. Мадрид в мае ограничил цены на газ для электростанций в размере 40 евро за мегаватт-час.

Ранее 24 мая Педро Санчес заявил, что Швеция и Финляндия будут участвовать в саммите НАТО на уровне глав стран и правительств, который пройдет в июне в Мадриде.

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