Лимонады «Черноголовки» попали в меню KFC

Сеть ресторанов быстрого питания KFC в России начала продажу напитков отечественного производителя «Черноголовка», следует из информации на сайте компании.

При этом традиционные для сети напитки брендов Pepsico: 7Up, 7Up Мохито, Pepsi, Mirinda,отсутствуют. Рядом с ними находится отметка «будет позже».

Из российских лимонадов представлены «Дюшес» и «Байкал». Вскоре появятся «Кола» и оригинальный лимонад со вкусом апельсина.

В начале марта PepsiCo объявила о прекращении продажи напитков в России. Организация решила приостановить реализацию Pepsi, 7Up, Mirinda и других напитков.

Московский комбинат «Очаково» представил свою версию культовых лимонадов Coca-Cola, Fanta и Sprite.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила сделку по покупке компании «Вимм-Билль-Данн Напитки» предприятием «Мультипро» у американской PepsiCo.