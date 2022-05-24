Володин поручил рассмотреть возможность прекращения выплат по внешнему госдолгу России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил рассмотреть вопрос прекращения выплат по внешнему долгу страны, на фоне заморозки активов России со стороны недружественных стран, пишет ТАСС.

Поручение Володин дал двум комитетам Госдумы — по финансовому рынку и по бюджету и налогам. Тему в ходе обсуждения повестки дня поднял депутат фракции КПРФ Николай Коломейцев.

«Мы по СМИ слышим, что обезумевшие недружественные страны объявили нам более 10 тысяч санкций. В то же время наших избирателей возмущает, что мы продолжаем платить по своим долговым обязательствам, в то время как заморожены наши, в том числе золотовалютные, резервы, и финансовые резервы, вложенные в Фонд национального благосостояния», — сказал депутат.

Коломейцев сказал, что по состоянию на 1 января 2022 года самый крупный внешний долг страны был равен $478 млрд. По его мнению, следует прекратить платить по совокупному госдолгу до разморозки активов.

Ранее 24 мая Володин заявил, что несмотря на все обещания США помочь Украине, американская сторона ставит перед собой другую цель.