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Госдума приняла закон о праве самозанятых получать госимущество без торгов

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Нижняя палата парламента сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который позволяет самозанятым получать государственное и муниципальное имущество без торгов, сообщают на сайте Госдумы.

Уточняется, что физические лица, которые применяют налоговый режим «Налог на профессиональный доход» смогут заключать договор в отношении государственного и муниципального имущества без торгов.

Сейчас таким образом государственное или муниципальное имущество могут получить представители малого или среднего бизнеса. У самозанятых, как правило, нет такой возможности, несмотря на предусмотренное законом уравнение прав на получение имущественной поддержки.

На рассмотрение Госдумы этот проект внесли представители Тюменской облдумы. Положение может вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования. Норму могут применять вплоть до 1 января 2029 года.

В середине марта крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru сообщила, что бизнес готов платить самозанятым в 2022 году на 26% больше, чем годом ранее.

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