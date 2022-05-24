Аналитики рассказали, что цены в продуктовых магазинах Франции могут вырасти на 8%

Стоимость продовольствия во Франции может вырасти более, чем на 8%. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные страховой компании Allianz Trade.

«Цены в продуктовых магазинах могут вырасти на 8,2%, что приведет к увеличению ежегодных расходов на продукты питания на 224 евро с человека в этом году, а общая сумма достигнет 2963 евро», — сказал отраслевой советник компании Орельен Дютуа.

В исследовании компании отмечают, что в более худшем положении находятся немцы. В Германии расходы на продукты увеличатся на 254 евро с человека. В среднем по Евросоюзу увеличение стоимости продуктов составит 243 евро.

По данным Allianz Trade, 75% роста стоимости продуктов руководители торговых продуктовых сетей объясняют увеличением цен со стороны производителей продуктов питания. Например, производители масел повысили цены на 53% в сравнении с 2021 годом.

Накануне Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) сообщил, что около 80% россиян заметили быстрый рост цен на товары и услуги за прошедший месяц. 12% опрошенных россиян посчитали, что цены росли так же, как и раньше.