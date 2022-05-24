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В Турции заявили об использовании РФ энергетического козыря в поставках газа в ЕС

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Reuters

Россия использует свой энергетический козырь при поставках газа в европейские страны. Об этом турецкому изданию Yeni Safak заявил профессор Эрдал Карагель.

«Европейские страны не могут в одночасье отказаться от российских нефти и газа. Поэтому Россия продолжает использовать нефть и газ как энергетический козырь», — отметил Карагель.

По его словам, изначально отвергнутое странами Европейского союза (ЕС) предложение России по оплате газа в рублях, вскоре было принято некоторыми из них. При этом тем странам, в которые Россия прекратила поставки, можно компенсировать недостаток топлива из альтернативных источников.

Профессор добавил, что Россия все равно дает понять, что может применить сферу энергетики как оружие в любое время. Поэтому страны ЕС должны за короткое время уменьшить свою высокую зависимость от российских поставок.

Ранее во вторник премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что необходимо выработать общую позицию стран Евросоюза по проблеме закупок российского природного газа. Как указал болгарский политик, он и глава правительства Италии Марио Драги в ходе встречи обсуждали «Газпром» и поставки газа из РФ. По его словам, любая страна Европы не может справиться с этой проблемой самостоятельно.

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