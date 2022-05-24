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Reuters: российские танкеры с 62 млн баррелей нефти не могут найти покупателя

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Свыше 62 млн баррелей нефти из России, которые находятся в танкерах, не могут найти покупателей. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные аналитиков Vortexa.

Аналитики посчитали, что 62 млн баррелей российской нефти, которые находятся сейчас в море, в три раза превышают аналогичный показатель до начала спецоперации России на Украине. При этом доля невостребованных танкеров от общего числа составляет рекордные 15%.

В Vortexa отметили, что в мае экспорт нефти из России упал до 6,7 млн баррелей в день, в то время как в феврале этот показатель был на уровне 7,9 млн баррелей.

Там также добавили, что российская нефть, в основном, уходит в Китай и Индию. При этом европейские поставки также стали расти на фоне новостей о скором введении нефтяного эмбарго.

13 мая New York Times написала, что российские морские перевозки не пострадали от введенных экономических санкций. Эксперты издания указали, что сохранение и даже местами рост перевозок Россией нефти и нефтепродуктов контрастирует с заявлениями мировых лидеров о пагубном влиянии введенных санкций для российской стороны.

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