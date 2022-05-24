Министр энергетики Болгарии усомнился в необходимости отказа от российского газа

Правительство Болгарии после недавнего отказа платить за газ из России в рублях теперь рассуждает, была ли необходима такая мера. Министр энергетики Александр Николов пообещал, что в ближайшие дни обязательно свяжется с Еврокомиссией, чтобы прояснить этот вопрос.

Журналисты bTV спросили чиновника, если Германия и Италия ведут переговоры об оплате газа в рублях и если их импортёры откроют рублёвые счета, стоит ли ждать общеевропейских переговоров о новых ценах на российский газ.

«Это очень хороший вопрос, мы поднимем его на уровне Еврокомиссии. Уровень солидарности и единства должен быть максимально высоким. Если есть исключения, мы рассмотрим их и поймём, как это повлияет на всю систему», — цитирует Николова Life.ru.