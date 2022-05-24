Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Reuters: российские танкеры с 62 млн баррелей нефти не могут найти покупателя 10:57
Тренер сборной России Карпин о поляках: и я бы поступил не по-спортивному, чтобы... 10:56
Молдавских силовиков обвинили в теракте в Приднестровье 10:52
Бортпроводника осудят за распитие спиртного вместе с пассажиром 10:48
Александр Маршал рассказал, что украинские власти не пустили его на похороны матери и... 10:48
Джейсон Момоа спас Эмбер Херд от увольнения из «Аквамена 2» 10:48
Клиенты Apple в США вынуждены ждать свои заказы по полгода 10:47
В Росгвардии заявили, что обезвредили свыше 600 противопехотных мин «Лепесток» 10:44
Республиканцы требуют от Байдена пойти на войну в случае китайского нападения... 10:43
Объем несостоявшихся госзакупок в IT вырос на ₽27 млрд с начала... 10:40
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Министр энергетики Болгарии усомнился в необходимости отказа от российского газа

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Правительство Болгарии после недавнего отказа платить за газ из России в рублях теперь рассуждает, была ли необходима такая мера. Министр энергетики Александр Николов пообещал, что в ближайшие дни обязательно свяжется с Еврокомиссией, чтобы прояснить этот вопрос.

Журналисты bTV спросили чиновника, если Германия и Италия ведут переговоры об оплате газа в рублях и если их импортёры откроют рублёвые счета, стоит ли ждать общеевропейских переговоров о новых ценах на российский газ.

«Это очень хороший вопрос, мы поднимем его на уровне Еврокомиссии. Уровень солидарности и единства должен быть максимально высоким. Если есть исключения, мы рассмотрим их и поймём, как это повлияет на всю систему», — цитирует Николова Life.ru.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть