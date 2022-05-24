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Китай увеличил импорт российской нефти до рекордных 1,1 млн баррелей в сутки

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Depositphotos

Поставки российской нефти марки ESPO в Китай в мае выросли до рекордных 1,1 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает Bloomberg.

Аналитики компании Vortexa Ltd. отметили, что в мае 20 из 21 танкера, которые были загружены в порту Козьмино в Находке, направились в Китай. Всего же в мае должно быть отправлено 33 танкера с нефтью. При этом морской импорт в Китай вырос до рекордных 1,1 млн баррелей в сутки по сравнению с 750 тыс. баррелей в сутки в первом квартале 2022 года.

До этого в Vortexa сообщали о 27 из 32 танкеров в апреле и 24 из 31 в марте 2022 года. При этом Китай активно покупает нефть из России на фоне массового отказа других участников рынка.

Ранее во вторник председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выступила против срочного отказа от закупок российской нефти. По словам главы ЕК, если Брюссель «полностью и немедленно» откажется от нефти из России, президент РФ Владимир Путин, «вероятно, сможет перебросить ту нефть, которую не продаст в Евросоюз, на мировой рынок, где цены возрастут, и получить за нее большую сумму».

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