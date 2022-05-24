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Пушков высмеял «польский стиль» Варшавы за отказ от российского газа

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Решение Варшавы досрочно разорвать межправительственный «ямальский» контракт на поставку российского газа является «польским стилем». Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее Варшава объявила о досрочном выходе из соглашения на поставку газа из России, подписанного в 1993 году.

По словам уполномоченного кабмина страны Петра Наимского, принадлежащий Польше участок газопровода «Ямал-Европа» можно переориентировать на поставки из Германии. Пушков подчеркнул, что таким образом страна противоречит сама себе.

«Польша досрочно расторгла соглашение с Газпромом о поставке газа и делает вид, что ей наш газ не нужен. При этом получает его реверсом из Германии, то есть на деле подтверждает, что нужен. Чисто польский стиль», — цитирует сенатора ФАН.

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