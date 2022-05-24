Минфин РФ выступил против снижения НДС на ввоз спортоборудования из дружественных стран

Министерство финансов Российской Федерации выступило против снижения НДС с 20 до 10% на товар для физкультурно-оздоровительной отрасли, ввозимый в страну из дружественных государств. Об этом сообщает ТАСС.

«Принятие положительного решения по вопросу о снижении НДС на товары из дружественных стран, ввозимых на территорию РФ для физкультурно-оздоровительной отрасли, создаст прецедент для постановки аналогичных вопросов организациями других отраслей промышленности, что в конечном итоге приведет к потерям доходов федерального бюджета и может негативно отразиться на выполнении принятых обязательств по финансированию расходов на социально значимые программы», — утверждается в письме-ответе на предложение руководителя Национального фитнес-сообщества Елены Силиной.

По ее словам, представители отрасли не согласны с этим заявлением. Силина считает, что такой ответ «в целом ставит под сомнение Стратегию развития физической культуры и спорта до 2030, которая является социально значимой для развития государства, а физкультурно-оздоровительная отрасль играет в этом неотъемлемую роль».

Ранее в Национальном фитнес-сообществе заявили, что начиная с февраля 2022 года российские фитнес-центры снова начали терять клиентов.