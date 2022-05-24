Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Зеленский заявил о наличии «плана Б» на случай его гибели 01:50
Байден включил Колумбию в число основных союзников США вне НАТО 01:46
В Германии рассказали, почему западные санкции «отскакивают» от России 01:40
Мбаппе рассказал, что вел переговоры с клубом АПЛ 01:37
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Канчельскис заявил, что... 01:31
Рак простаты повысил риск тромбозов у мужчин на 50% 01:31
Колумбия направит специалистов для обучения украинских военных разминированию 01:26
CNN: США могут выпустить топливо из резервов для снижения цен на рынке 01:25
Наставник сборной России Карпин призвал не путать «Спартак» и Федуна 01:21
Посол Швеции в Вашингтоне рассказала про роль страны в НАТО 01:19
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Премьер Болгарии предложил выработать общую позицию ЕС по поставкам российского газа

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что необходимо выработать общую позицию стран Евросоюза по проблеме закупок российского природного газа. Соответствующее заявление он сделал после встречи с главой правительства Италии Марио Драги в Риме, передает РИА «Новости».

Как указал болгарский политик, он и Драги в ходе встречи обсуждали «Газпром» и поставки газа из РФ. По его словам, любая страна Европы не может справиться с этой проблемой самостоятельно.

«Необходимо иметь общую позицию, потому что Россия и «Газпром» имеют возможность предоставлять различные условия разным странам, что предполагает, что одни страны могут платить, а другие нет. Это станет одной из тем, которые будут обсуждаться на следующей встрече лидеров Европы», — сказал Петков.

Он также указал, что в государствах, где «Газпром» продает большие объемы газа, в том числе Германии и Италии, возможны компромиссы по вопросам, которые связаны с оплатой поставок. В случаях же, когда речь идет о не таких крупных рынках сбыта, могут быть введены более сложные условия.

Ранее сообщалось, что власти Германии и Италии объявили своим компаниям, что они могут открывать счета в рублях для покупки российского газа, не нарушая санкции против РФ.

В конце марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому компании из «недружественных стран», чтобы приобрести российский природный газ, должны будут открыть рублевые счета в Газпромбанке. Глава государства отметил, что США пытаются перевести Европу на дорогой американский сжиженный природный газ (СПГ), подрывая этим конкурентоспособность европейских компаний.

Еврокомиссия предупредила страны — члены ЕС, что требование России об оплате поставок газа в рублях нарушает санкции, введенные Евросоюзом в отношении Москвы.

24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Все новости на тему:
ЕС — Россия
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть