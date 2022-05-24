Премьер Болгарии предложил выработать общую позицию ЕС по поставкам российского газа

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что необходимо выработать общую позицию стран Евросоюза по проблеме закупок российского природного газа. Соответствующее заявление он сделал после встречи с главой правительства Италии Марио Драги в Риме, передает РИА «Новости».

Как указал болгарский политик, он и Драги в ходе встречи обсуждали «Газпром» и поставки газа из РФ. По его словам, любая страна Европы не может справиться с этой проблемой самостоятельно.

«Необходимо иметь общую позицию, потому что Россия и «Газпром» имеют возможность предоставлять различные условия разным странам, что предполагает, что одни страны могут платить, а другие нет. Это станет одной из тем, которые будут обсуждаться на следующей встрече лидеров Европы», — сказал Петков.

Он также указал, что в государствах, где «Газпром» продает большие объемы газа, в том числе Германии и Италии, возможны компромиссы по вопросам, которые связаны с оплатой поставок. В случаях же, когда речь идет о не таких крупных рынках сбыта, могут быть введены более сложные условия.

Ранее сообщалось, что власти Германии и Италии объявили своим компаниям, что они могут открывать счета в рублях для покупки российского газа, не нарушая санкции против РФ.

В конце марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому компании из «недружественных стран», чтобы приобрести российский природный газ, должны будут открыть рублевые счета в Газпромбанке. Глава государства отметил, что США пытаются перевести Европу на дорогой американский сжиженный природный газ (СПГ), подрывая этим конкурентоспособность европейских компаний.

Еврокомиссия предупредила страны — члены ЕС, что требование России об оплате поставок газа в рублях нарушает санкции, введенные Евросоюзом в отношении Москвы.

24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.