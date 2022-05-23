Матвиенко призвала бизнес занять освободившиеся западными компаниями места

Российскому бизнесу сейчас необходимо обратить внимание на те ниши, которые освободили ушедшие зарубежные компании. Об этом на встрече с российскими женщинами-экспортерами заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Я также хотела бы посоветовать вам в условиях новой реальности больше обращать внимание и на потенциал российского рынка. Ряд западных компаний покинули Россию, освободив привлекательные экономические ниши для отечественного бизнеса», — отметила Матвиенко.

По ее словам, в России уже есть успешные примеры импортозамещения. Например, после ухода с рынка России финского производителя сыров «Валио» его производство будет продолжено отечественной компанией.

Она добавила, что сейчас на российском рынке много брошенных и «вкусных» бизнесов, которые можно брать и развивать. Кроме того, принятые меры по программе стимулирования кредитования помогут поддержать предпринимателей. На эти цели уже выделили 675 млрд рублей.

20 мая директор Третьего департамента Азии МИД России Николай Ноздрев заявил, что продолжающим работу в России японским компаниям создадут благоприятные условия. По его словам, для предприятий, которые на неопределенный срок остановили бизнес на территории России, «двери остаются открытыми».