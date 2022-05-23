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В Британии завели уголовное дело на бизнесмена Петра Авена из-за нарушения санкций

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Екатерина Лызлова/РИА «Новости»

Великобритания открыла уголовное дело на возглавлявшего Альфа-банк бизнесмена Петра Авена из-за нарушения санкционного режима, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении предпринимателя.

Причиной такого решения послужила информация о том, что Авен тратит в месяц больше £2,5 тыс., нарушая соответствующее предписание британских властей. Они также считают, что бизнесмен «живет не по средствам».

Авен пока не комментировал эту информацию. Правоохранительные органы Великобритании тоже пока не публиковали официальных заявлений

Ранее миллиардер Петр Авен рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся после введения Западом против него санкций, и подчеркнул, что «не понимает, как выжить».

Великобритания ввела санкции в отношении 350 российских физических и юридических лиц. В санкционный список, в частности, попали Петр Авен и основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман. Их права владения недвижимостью были заморожены, равно как банковские счета и другие активы.

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