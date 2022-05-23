Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Суд отклонил апелляцию Рашкина по делу о незаконной охоте 16:41
Дапкунайте рассказала, как познакомилась с Джоном Малковичем 16:40
Курс евро опустился ниже 59 рублей впервые за 7 лет 16:37
В кабмине Польши предсказали страдания Европы из-за российского газа 16:36
Mercedes Benz откажется от дилеров и перейдет к прямым продажам 16:35
В Роспотребнадзоре объяснили, насколько заразна оспа обезьян 16:30
Артемий Лебедев высказался об уходе в политику 16:27
В Bloomberg заявили об энергоколлапсе Европы в конце года из-за роста цен 16:27
Ягудин счел реакцию Трусовой на серебро на Олимпиаде-2022 полнейшим... 16:21
Худрук «Модерна» Грымов заявил, что полумиллионный гонорар Лолиты взят не... 16:20
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Генпрокуратура признала немецкий Фонд имени Генриха Бёлля нежелательной организацией

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Jorg Zagel/Wikipedia

Генеральная прокуратура РФ объявила нежелательной деятельность международной неправительственной организации «Фонд имени Генриха Бёлля» (Heinrich-Böll-Stiftung e.V.).

«Установлено, что деятельность фонда представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации. Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования», — объяснили в ведомстве.

Ранее Министерство юстиции внесло в реестр нежелательных организаций украинскую «Крымскую правозащитную группу».

До этого генеральный прокурор РФ Игорь Краснов рассказал, что в 2021 году в РФ признали нежелательной деятельность 18 неправительственных организаций, и около 300 административных дел было возбуждено для пресечения попыток возобновления их незаконной деятельности.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть