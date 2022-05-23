Генпрокуратура признала немецкий Фонд имени Генриха Бёлля нежелательной организацией

Генеральная прокуратура РФ объявила нежелательной деятельность международной неправительственной организации «Фонд имени Генриха Бёлля» (Heinrich-Böll-Stiftung e.V.).

«Установлено, что деятельность фонда представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации. Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования», — объяснили в ведомстве.

Ранее Министерство юстиции внесло в реестр нежелательных организаций украинскую «Крымскую правозащитную группу».

До этого генеральный прокурор РФ Игорь Краснов рассказал, что в 2021 году в РФ признали нежелательной деятельность 18 неправительственных организаций, и около 300 административных дел было возбуждено для пресечения попыток возобновления их незаконной деятельности.