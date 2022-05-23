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В ЦБ заявили о возможном снижении ключевой ставки в 2022 году

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Банк России рассматривает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки в 2022 году. Об этом во время выступления в Госдуме заявил зампредседателя регулятора Алексей Заботкин.

«Текущие инфляционные тенденции и темп роста цен существенно замедляется, причем быстрее, чем это происходило в 2015 году. Мы видим на основании этого пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки в течение этого года», — отметил зампред ЦБ.

17 мая ТАСС со ссылкой на заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной сообщил, что руководство Центробанка не намерено устанавливать разные ключевые ставки отдельно для каждого региона в зависимости от экономической ситуации.

В конце апреля аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил, что Центробанк сможет вернуть ключевую ставку на уровень 7% годовых, который был до начала спецоперации на Украине, к 2024 году.

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