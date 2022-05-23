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Лукашенко пошутил об укреплении рубля

Лукашенко в шутку попросил Путина «не переборщить» с укреплением рубля

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку попросил российского коллегу Владимира Путина «не переборщить» с укреплением рубля.

По его словам, экономика в России и в Союзном государства, укрепляется «неожиданно и интенсивно».

«Возьмите инфляцию, <…> падает уровень безработицы. Это хорошо. И рубль укрепляется бешенными темпами — чтоб мы тут не переборщили. Неожиданные вещи происходят», — сказал Лукашенко.

Ранее президент России отреагировал на озвученные на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявления Запада о том, что в экономических проблемах там «виноват Путин». Он пошутил, что «серьезно с ним поговорит».

До этого председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству РФ Андрей Клишас рассказал, когда можно будет сказать о реальном укреплении рубля.

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