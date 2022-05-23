Экономист Домащенко предупредил о риске «голландской болезни» для экономики РФ

Доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Плеханова Денис Домащенко заявил на круглом столе «Внешние вызовы для российской экономики» в Институте экономики РАН, что сочетание крепкого рубля с высокими доходами от экспорта энергоресурсов могут привести к «голландской болезни» (эффекту Гронингена) — временному снижению уровня инфляции в стране, которое впоследствии будет тормозить развитие других отраслей и мешать экономическому росту, что скажется на ценах. О выступлении экономиста сообщает РБК.

По словам Домащенко, из-за укрепления валюты товары из прочих отраслей российской экономики будут очень дорогими для других стран и, тем самым, неконкурентоспособными. Этот эффект затронет все сферы (включая высокие технологии и вооружения), кроме нефтегазовой. А «дезинфляционный эффект» укрепления нацвалюты, как считает специалист, продлится недолго.

Профессор подчеркнул, что нормализовать ситуацию могло бы установление фиксированного курса рубля — по аналогии с китайским юанем — вместо плавающего, который действует в РФ с конца 2014 года. Это способно помочь «вылечить» рубль от волатильности и снизить стоимость ряда услуг в РФ (например, на ЖКХ и недвижимость).

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для перестройки экономики РФ потребуется полтора-два года с учетом введенных санкций.