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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль покинула совет директоров «Роснефти»

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль подала заявление об отставке с поста члена совета директоров «Роснефти», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на компанию.

«Пресс-служба ПАО НК «Роснефть» информирует о поступившем от госпожи Карин Кнайсль заявлении об отставке с поста члена совета директоров компании. В заявлении указано, что оно вступает в силу с 20 мая», — говорится в сообщении.

В своем заявлении Кнайсль также отказалась от продления полномочий на второй строк.

Карин Кнайсль входила в состав совета директоров «Роснефти» с июня 2021 года.

Ранее о невозможности продления своих полномочий в совете директоров «Роснефти» заявили бывший канцлер Германии Герхард Шредер и управляющий директор компании Nord Stream AG Маттиас Варниг.

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