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РБК: «Тинькофф Банк» запустил свой вариант Google Pay

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Depositphotos

«Тинькофф Банк» запустил свой сервис для оплаты покупок при помощи смартфона Tinkoff Pay, это своего рода аналог Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay. Об этом сообщил вице-президент банка и руководитель «Тинькофф Кассы» Сергей Хромов, передает РБК.

В настоящее время сервисом могут пользоваться те магазины, у которых есть эквайринг от «Тинькофф Кассы», необходимая кнопка у них появится автоматически.

В банке рассчитывают на то, что в скором времени карты и счета к сервису смогут подключать клиенты других кредитных организаций.

Для оплаты в офлайн-магазинах в Tinkoff Pay планируется внедрить NFC-технологии, — необходимо будет приложить гаджет к платежному терминалу. Этот способ появится на смартфонах с ОС Android для обладателей карт всех платежных систем, в том числе покинувших Россию Visa и Mastercard, так как на территории страны платежи по ним проводятся через Национальную систему платежных карт.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ запустил оплату с помощью NFC в Системе быстрых платежей.

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