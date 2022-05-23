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«Ъ»: компания Levi Strauss & Co решила окончательно покинуть российский рынок

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Сеть Levi Strauss & Co решила окончательно покинуть российский рынок после 29 лет работы, сообщает «Коммерсантъ» ссылаясь на источники.

В настоящее время компания остановила поставки товаров в Россию, а также ищет покупателей своих активов. По словам собеседников издания, нереализованные партии товаров будут распроданы через другие магазины.

По мнению экспертов, партнеры компании, работающие по франшизе, на этом фоне могут наладить параллельный импорт Levi's в страну.

По неподтвержденным данным, покупателем магазинов Levi's выступит турецкая компания Fiba Holding A.S, развивающая на территории России бренды Gap, Marks&Spencer и Banana Republic.

Ранее сообщалось, что компании из Финляндии начали массово покидать рынок России с марта 2022 года.

Экономист Андрианов рассказал, почему необходим мораторий на уход зарубежных компаний из России.

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