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В Японии заявили о сильнейшем экономическом кризисе Германии из-за ухода от энергетики РФ

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Matthias Rietschel/AP

Уход от российской энергетики вызвал крупнейший экономический кризис в Германии, что повышает риск стагфляции. Об этом сообщает японская Yahoo News Japan.

«В Германии вырос риск стагфляции из-за снижения темпов роста в результате сокращения поставок энергоносителей. Правительство страны оказалось перед трудным выбором», — отметили в издании.

В публикации добавили, что наложение эмбарго на российские энергоресурсы приведет к падению ВВП страны на 5% сроком до двух лет.

20 мая вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что оплачивать поставки российского природного газа в рублях «ненормально» и компании на территории Европы должны расплачиваться за топливо из России исключительно в евро.

В начале апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему было принято решение об оплате газа в рублях. По его словам, в мире сейчас происходит безумство санкционных увлечений.

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