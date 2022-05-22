Глава компании Abbott по производству молочных смесей извинился за дефицит продукции

Глава химико-фармацевтической компании Abbott Роберт Форд обратился к американцам в колонке газеты Washington Post, извинившись из-за проблем с поставками детских смесей.

Ранее у регулирующих органов США возникли вопросы к Abbott, поскольку были подозрения о возможном заражении ее производственной линии болезнетворными бактериями. Из-за этого компания сняла с продажи большую партию своей продукции.

«Я хочу сказать: мы просим прощения у каждой семьи, которую мы подвели с того момента, когда наш добровольный отзыв (продукции) усугубил нехватку детских смесей в нашей стране», — отметил Форд.

Он рассказал, что компания работает над решением возникшей ситуации. По словам руководителя Abbott, решение об отзыве не было ошибочным, поскольку организация не собирается рисковать жизнями детей.

Ранее стало известно, что президент США Джозеф Байден подписал закон, который на фоне нехватки в стране детского питания облегчит малообеспеченным женщинам получение необходимой детской смеси.