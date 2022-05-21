Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Тарасова призвала «наплевать» на выходки украинского гимнаста Ковтуна 01:02
Китайские астрономы предложили искать похожие на Землю планеты с помощью... 01:01
Глава Минэка Решетников: поворот к Азии России требует по-новому решить вопросы... 00:58
Врач Жемчугов предложил задуматься о возобновлении в РФ вакцинации от... 00:55
Тренер ЦСКА Березуцкий об уходе из команды: скоро будут интересные новости 00:45
Власти Германии намерены соблюдать рекомендации ЕС по оплате газа из России 00:41
Вучич надеется поговорить с Путиным о газе, обещает заполнить объемы... 00:40
Овечкин обратился к российским болельщикам 00:30
Очередь из грузовиков на въезд из Эстонии в РФ под Псковом... 00:26
Вучич: Сербия не присоединяется к санкциям против России, «пока это... 00:21
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В России разрешат использовать музыку и фильмы из недружественных стран

«Ведомости»: в России будет введен новый порядок платежей по лицензионным контрактам

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Российские власти планируют разрешить физическим лицам и компаниям использовать музыку, фильмы и товарные знаки правообладателей из недружественных стран. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

По данным источников, в настоящее время готовится указ президента о вводе временного порядка исполнения обязательств по лицензионным контрактам перед правообладателями из недружественных стран.

Согласно документу, российские юридические и физические лица, органы власти и учрежденные ими организации, у которых есть лицензионные контракты с правообладателями из государств, которые ввели антироссийские санкции, должны будут осуществлять платежи на специальный рублевый счет в уполномоченном российском банке. Таким образом обязательства российских лицензиатов перед партнерами будут считаться исполненными.

При этом они смогут покупать даже те объекты интеллектуальной собственности, которые правообладатели запретили использовать на территории России, рассказали источники.

После начала специальной военной операции на Украине о приостановке деятельности в России объявили ряд иностранных медиакомпаний, в том числе Universal, Disney, Warner Bros., Sony, Paramount.

Ранее председатель комитета Госдумы России по культуре Елена Ямпольская предложила киносетям, которым государство отказало в субсидии, искать новые формы работы. Она напомнила, что и европейское кино в России часто шло на малых экранах.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть