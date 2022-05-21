В России разрешат использовать музыку и фильмы из недружественных стран

Российские власти планируют разрешить физическим лицам и компаниям использовать музыку, фильмы и товарные знаки правообладателей из недружественных стран. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

По данным источников, в настоящее время готовится указ президента о вводе временного порядка исполнения обязательств по лицензионным контрактам перед правообладателями из недружественных стран.

Согласно документу, российские юридические и физические лица, органы власти и учрежденные ими организации, у которых есть лицензионные контракты с правообладателями из государств, которые ввели антироссийские санкции, должны будут осуществлять платежи на специальный рублевый счет в уполномоченном российском банке. Таким образом обязательства российских лицензиатов перед партнерами будут считаться исполненными.

При этом они смогут покупать даже те объекты интеллектуальной собственности, которые правообладатели запретили использовать на территории России, рассказали источники.

После начала специальной военной операции на Украине о приостановке деятельности в России объявили ряд иностранных медиакомпаний, в том числе Universal, Disney, Warner Bros., Sony, Paramount.

Ранее председатель комитета Госдумы России по культуре Елена Ямпольская предложила киносетям, которым государство отказало в субсидии, искать новые формы работы. Она напомнила, что и европейское кино в России часто шло на малых экранах.