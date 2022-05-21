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В Госдуме предложили ввести дополнительный выходной для трудящихся в условиях стресса

Вице-спикер Госдумы предложил давать дополнительных выходной за работу в условиях стресса

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Depositphotos

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести дополнительный выходной за работу в условиях стресса. Письмо с соответствующей инициативой он направил на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой, передает ТАСС.

По его словам, «события последних двух лет вызвали отмечаемое многими специалистами повсеместное состояние стресса и эмоционального выгорания у работающих россиян».

Депутат считает, что для сотрудников тех сфер, где стресс является неотъемлемой частью рабочего процесса, необходимо предоставить дополнительный выходной один раз в месяц в любую удобную для человека дату.

В свою очередь глава федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков сообщил РИА «Новости», что его организация готова поддержать данное предложение, однако его реализация крайне маловероятна.

«Мы поддержим, инициатива интересная, пиар-ход хороший, реализуемость - 0,01%», — сказал Шмаков.

Он добавил, что такие вопросы решаются на Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которая не одобрит инициативу Чернышова.

Ранее в Госдуме рассказали, почему сейчас не получится ввести в России четырехдневную рабочую неделю.

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