Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Вице-губернатор Санкт-Петербурга подтвердил, что возглавит «АвтоВАЗ» 16:02
В Бурятии ветер снес крышу многоквартирного дома. Видео 16:00
Шаляпин усомнился в составе участников Российской музыкальной ассоциации 15:58
В Госдуме предложили ввести дополнительный выходной для трудящихся... 15:56
МИД Италии: мир ждет «продовольственная война» из-за проблем с экспортом... 15:55
Шольц сравнил себя с развязавшим Первую мировую кайзером Вильгельмом 15:54
Сборная Швеции потерпела первое поражение от США на ЧМ по хоккею, пропустив... 15:50
Министр энергетики Катара сказал, что не хотел бы отправлять весь СПГ страны... 15:44
Польша обвинила Германию в невыполнении обещаний 15:40
Школьники из Бурятии отпраздновали последний звонок на проезжей части 15:39
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Госдуму внесли законопроект об отсутствии наказания для бизнесменов за серый импорт

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит «закрыть» вопрос ответственности бизнеса за параллельный импорт, пишет «Коммерсантъ».

Документ предлагает вписать в закон, в котором предусмотрены антикризисные полномочия правительства, что использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в товарах, и средств индивидуализации, которыми такие товары маркированы, не является нарушением.

При этом нововведение будет распространяться только на товары параллельного импорта, включенных в перечень Минпромторга.

В Минэкономики отмечают, что такая формулировка предполагает широкое толкование. Так, на бизнесменов, участвующих в импорте, перевозке и хранении товаров параллельного импорта, не будет распространяется не только гражданская, но также административная и уголовная ответственность. Это позволит защитить предпринимателей в случае, если правообладатель сочтет, что его права нарушены, и подаст иск в суд.

По данным источника в одном из маркетплейсов, данная инициатива позволит снять риски при параллельном импорте в случае использования товарных знаков без разрешения правообладателей.

В свою очередь адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова предположила, что законопроект необходимо дополнить условиями, при которых подобные гарантии в отношении предпринимателей прекратят свое действие. Кроме того, нынешняя формулировка документа не уточняет, как владельцу, желающему самостоятельно реализовывать в России попавший в перечень товар, защитить свои права.

Ранее Минпромторг заявил, что будет раз в квартал пересматривать перечень товаров для параллельного импорта.

В опубликованный 6 мая перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту, вошло 96 товарных позиций, в том числе электроника, бытовая техника, одежда, обувь, автомобили, продукты химической промышленности. 17 мая глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что товары, ввезенные по параллельному импорту, появятся в России летом.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть