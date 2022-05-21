В Госдуму внесли законопроект об отсутствии наказания для бизнесменов за серый импорт

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит «закрыть» вопрос ответственности бизнеса за параллельный импорт, пишет «Коммерсантъ».

Документ предлагает вписать в закон, в котором предусмотрены антикризисные полномочия правительства, что использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в товарах, и средств индивидуализации, которыми такие товары маркированы, не является нарушением.

При этом нововведение будет распространяться только на товары параллельного импорта, включенных в перечень Минпромторга.

В Минэкономики отмечают, что такая формулировка предполагает широкое толкование. Так, на бизнесменов, участвующих в импорте, перевозке и хранении товаров параллельного импорта, не будет распространяется не только гражданская, но также административная и уголовная ответственность. Это позволит защитить предпринимателей в случае, если правообладатель сочтет, что его права нарушены, и подаст иск в суд.

По данным источника в одном из маркетплейсов, данная инициатива позволит снять риски при параллельном импорте в случае использования товарных знаков без разрешения правообладателей.

В свою очередь адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова предположила, что законопроект необходимо дополнить условиями, при которых подобные гарантии в отношении предпринимателей прекратят свое действие. Кроме того, нынешняя формулировка документа не уточняет, как владельцу, желающему самостоятельно реализовывать в России попавший в перечень товар, защитить свои права.

Ранее Минпромторг заявил, что будет раз в квартал пересматривать перечень товаров для параллельного импорта.

В опубликованный 6 мая перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту, вошло 96 товарных позиций, в том числе электроника, бытовая техника, одежда, обувь, автомобили, продукты химической промышленности. 17 мая глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что товары, ввезенные по параллельному импорту, появятся в России летом.