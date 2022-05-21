Россия и Таиланд рассматривают возобновление прямых рейсов для туристов

Россия и Таиланд рассматривают возобновление прямых рейсов между странами для туризма. Об этом сообщил представитель Минэкономразвития по итогам встречи главы ведомства Максима Решетникова с министром торговли Таиланда Тюрином Лаксанависитом, передает РИА «Новости».
Решетников прибыл в Таиланд в рамках форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС).
Отмечается, что Лаксанависит выразил надежду на восстановление туристического потока из России.
Стороны <...> выразили общее желание возобновить прямые рейсы между странами для активизации туристического потока. Договорились, что соответствующие переговоры проведут министерства транспорта и туризма обеих стран», — говорится в сообщении.
Кроме того, Лаксанависит и Решетников обсудили перспективы сотрудничества двух стран в аграрном секторе, в энергетике и промышленности, экспорте технологий и инноваций.
По итогам переговоров министры поручили отраслевым департаментам ведомств приступить к подготовке российско-таиландской подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Ранее сообщалось, что авиасообщение между Россией и Оманом планируется вскоре восстановить.