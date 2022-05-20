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Италия увеличила импорт российской нефти на фоне возможного эмбарго

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Jae C. Hong/AP

Италия увеличила закупки российской нефти, несмотря на планы Евросоюза ввести эмбарго на энергоресурс, передает Financial Times.

По данным издания, в мае Россия экспортировала в Италию около 450 000 баррелей нефти в сутки — это рекордный объем с 2013 года.

Две трети импорта идут через сицилийский порт Аугуста. Также увеличился экспорт российской нефти в итальянский порт Триест, где расположено начало Трансальпийского нефтепровода, который идет в Германию.

Как отмечает генсек профсоюза FEMCA CISL в Сицилии Алессандро Триполи, санкции ЕС стимулировали увеличение импорта. По его словам, до санкций только 30% нефти ISAB было российским, а теперь — 100%, потому что итальянские банки заблокировали кредитные линии НПЗ и «Лукойл» стал единственным поставщиком.

Ранее сообщалось, что Китай активно «заполняет вакуум», который образовался после отказа западных покупателей от сотрудничества с Россией. Пекин незаметно наращивает закупки российской нефти, получая «черное золото» по выгодной цене.

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