Жители ДНР и ЛНР смогут снимать наличные с карт в банкоматах «МРБ Банка» без комиссии

Международный расчетный банк («МРБ Банк») предоставил в ЛНР и ДНР возможность снять наличные деньги с банковских карт России без комиссии. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации, которая располагается в Южной Осетии.

«МРБ Банк» совместно с платежной системой «Plus!» предоставляет жителям ДНР и ЛНР, а также гостям республик новую услугу по снятию денежных средств с карт российских банков (за исключением Visa и Mastercard) в банкоматах «МРБ Банк», — говорится в сообщении организации.

Журналисты ТАСС пишут, что у них получилось снять деньги в банкомате «МРБ Банка» в торговом центре «Центральный» в Луганске без комиссии. Ранее комиссия за снятие денег достигала 7%.

Ранее 20 мая правительство России установило суточные за командировку в Донбасс в размере от 5,9 до 8,5 тыс. руб. в день для гражданских лиц. Речь идет о выплатах денег при служебных командировках сотрудникам, которые в том числе заняты в организациях, финансируемых за счет федерального бюджета. Предельную сумму возмещения трат по найму жилого помещения в ЛНР и ДНР установили в размере 7 тыс. 210 руб.