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Порошенко предложил перекрыть нефтепровод «Дружба»

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил перекрыть трубопровод «Дружба», транзит по которому позволяет обеспечивать нефтью Европу. Об этом он сообщил изданию Politico.

«Перекрытие трубопровода «Дружба» стало бы мощным переломным фактором», — считает он.

Он призвал Европу поддержать его решение.

Нефтепровод «Дружба» начинается в Самарской области, проходит через Брянск и далее идет через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы.

Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что государства — члены Европейского союза в настоящее время не могут согласовать эмбарго на импорт российской нефти.

До этого стало известно, что эмбарго на российскую нефть не прописано в базовом сценарии весеннего экономического прогноза Европейкой комиссии (ЕК) на 2022–2023 годы.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что решение о постепенном отказе Европейского союза от нефти России в рамках шестого пакета антироссийских санкций будет принято в ближайшие дни.

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