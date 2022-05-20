ФАС России оштрафовала производителя печенья за копирование упаковки немецкой Leibniz

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Челябинской области оштрафовало на 200 тыс. руб. ООО «Фламинго-маркет» из-за недобросовестной конкуренции. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы управления.

Уточняется, что штраф назначен из-за того, что компания упаковывала свое печенье «Кременкульское» в упаковку, которая очень похожа на оберточную бумагу немецкой компании Bahlsen GmbH & Co. KG под брендом Leibniz.

Обращение с жалобой в ФАС подал немецкий производитель. Служба сделала предписание «Фламинго-маркет» с тем, что компания должна прекратить выпускать продукцию с такой упаковкой.

«Фламинго-маркет» производит печенье. В прошлом году компания получила чистую прибыль в размере 1,5 млн руб.

19 мая Федеральная антимонопольная служба России заявила, что не получала уведомление о сделке по продаже российского подразделения McDonald's. Ранее стало известно, что компания McDonald's продаст бизнес в РФ текущему лицензиату, сибирскому бизнесмену Александру Говору.