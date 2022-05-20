Минфин РФ выплатил купон по еврооблигациям в долларах и евро «в полном объеме»

Минфин России в полном объеме выплатил купон по суверенным еврооблигациям с погашением в 2026 и 2036 годах в долларах и евро, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что были выплачены доходы по еврооблигациям РФ с погашением в 2026 году в сумме $71,25 млн и с погашением в 2036 году в сумме €26,5 млн. Обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ были исполнены в полном объеме, отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Россия выплатила деньги по двум облигациям, но риск дефолта в стране пока сохраняется из-за санкций.

По данным агентства, из-за жестких санкций, которые вводят западные страны, инвесторы не могут понять, получат ли они причитающиеся им будущие платежи. Ограничения сильно усложнили перевод денег, затруднив и заблокировав движение средств, отмечают эксперты.

По мнению основателя французской консалтинговой фирмы EM Conseil Елены Дейли, дело не только в предстоящих платежах по обслуживанию долга, но и необходимости финансировать военную операцию на Украине и жизненно важный импорт.