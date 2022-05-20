Путин поручил правительству проанализировать торговые ограничения стран ВТО

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны провести оценку торговых ограничений со стороны государств-членов Всемирной торговой организации и представить предложения по их обжалованию. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Провести комплексную оценку принятых в 2022 году государствами – членами Всемирной торговой организации мер по ограничению торговли с Российской Федерацией на предмет их соответствия правилам и принципам этой Организации и представить предложения по обжалованию Российской Федерацией таких мер в рамках Организации», — говорится в документе.

Кроме того, кабмину поручено представить предложения по актуализации стратегии участия России в ВТО. Провести анализ необходимо до 1 июня. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее заместитель председателя Госдумы Петр Толстой рассказал «Газете.Ru», что в Министерстве иностранных дел не предлагали выход России из состава Всемирной торговой ассоциации (ВТО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Комментарии относились к сообщениям СМИ, которые ссылаясь на парламентария, писали, что МИД предлагал выход страны из ВТО. При этом в конце марта министерство выступало против этого.