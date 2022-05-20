WP назвала причины, по которым Запад боится вводить новые санкции против России

Растущие страхи западных лидеров из-за глобального экономического спада усложняют введение новых санкций против России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Washington Post.

Как отмечается в статье, в некоторых развивающихся странах из-за складывающейся ситуации может начаться голод. Помимо этого, в США и Европе продолжают расти цены на энергоресурсы, что повлияло на рекордную за 40 лет инфляцию.

В WP также добавили, что, несмотря на большое количество введенных против России санкций, Евросоюз продолжает закупать энергоресурсы у Москвы, подпитывая ее деньгами.

20 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что западные санкции не помогают их организаторам достичь преследуемых целей.

Ранее сообщалось, что политики Евросоюза опасаются рецессии и стагфляции на фоне развивающегося кризиса.