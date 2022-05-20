Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Шаляпин сравнил новую возлюбленную с умершей женой 15:31
Центр «Вектор» заявил, что против оспы обезьян эффективна вакцина против натуральной оспы 15:29
Центробанк России отменит запрет на короткие продажи с 1 июня 15:28
Бабкина сравнила отъезд Пугачевой с «плевком» из-за границы 15:28
Путин наградил Моторолу орденом Мужества посмертно 15:27
Сестры-близнецы из США родили в один день сыновей одинакового роста и веса 15:26
Эми Адамс сыграет собаку в новом фильме ужасов 15:26
В СФ призвали скорее принять меры против НАТО 15:26
В балтийских водорослях нашли потенциал для производства топлива 15:25
Препарат для лечения травм спинного мозга показал эффективность на мышах 15:23
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

WP назвала причины, по которым Запад боится вводить новые санкции против России

WP: страх глобального экономического спада мешает Западу ввести новые санкции против РФ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Растущие страхи западных лидеров из-за глобального экономического спада усложняют введение новых санкций против России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Washington Post.

Как отмечается в статье, в некоторых развивающихся странах из-за складывающейся ситуации может начаться голод. Помимо этого, в США и Европе продолжают расти цены на энергоресурсы, что повлияло на рекордную за 40 лет инфляцию.

В WP также добавили, что, несмотря на большое количество введенных против России санкций, Евросоюз продолжает закупать энергоресурсы у Москвы, подпитывая ее деньгами.

20 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что западные санкции не помогают их организаторам достичь преследуемых целей.

Ранее сообщалось, что политики Евросоюза опасаются рецессии и стагфляции на фоне развивающегося кризиса.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть