В ФРГ предупредили о «зловещем» кризисе в экономике из-за Украины

Обострение ситуации на Украине стало шоком для экономики Германии и привело к экзистенциальному кризису, пишет немецкая газета Handelsblatt.

В статье сказано об итогах исследования Немецкой торгово-промышленной палаты, участниками которого стали 25 тысяч компаний. Оказалось, что на фоне украинского кризиса треть предприятий ожидают скорого ухудшения ситуации в экономике, и только 19% рассчитывают на положительные изменения.

«Пока что мы испытали такой спад в промышленности только во время финансового кризиса и первого карантина в 2020 году», — оценил результаты исследования генеральный директор Ассоциации торгово-промышленных палат Германии Мартин Ванслебен.

В материале также говорится, что последствия событий на Украине перерастают в структурный кризис, который может затянуться на годы. При этом экономический спад в Германии может быть особенно «зловещим», указывает издание.

Ранее экономист Том Кребс из Мангеймского университета выразил мнение, что резкое прекращение поставок российских энергоносителей может вызвать в немецкой экономике масштабный экономический кризис, который страна не испытывала со времен Второй мировой войны.

До этого член экспертного совета по экономическому развитию при правительстве Германии Вероника Гримм заявляла, что в стране уже начался продовольственный кризис.