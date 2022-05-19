Вице-премьер Абрамченко: в России нет причин для прекращения экспорта продовольствия

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что Россия не прекратит экспортировать продовольствие и причин для беспокойства нет. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказала Абрамченко, Россия всегда была крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции, поэтому излишки будут продавать, так как на это настроен наш агропромышленный комплекс.

«Говорить о том, что мы прекратим это делать, я не вижу никаких оснований. (..) интерес к российскому продовольствию растет и не вижу никаких причин для беспокойства», — сказала она.

По ее словам, российский бюджет получает на продовольствии больше средств, чем от некоторых других сфер.

Она не отрицает, что маршруты поставок могут поменяться, но интерес к российскому продовольствию растет и новые возможности для экспорта будут искать по всему миру.

Вице-премьер также напомнила, что в 2014 году были приняты первые решения о закрытии некоторых поставок продовольствия в отношении недружественных стран, что изначально было воспринято с тревогой, но потом такое решение дало толчок развитию в России сельского хозяйства, а также пищевой и перерабатывающей промышленности.

Ранее Абрамченко сообщала, что российское правительство продлит квотирование экспорта минеральных удобрений как минимум до декабря 2022 года.