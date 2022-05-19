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Сбербанк вышел из состава акционеров ряда компаний экосистемы

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Сбербанк вышел из состава ряда компаний, которые входили в его экосистему, передает ТАСС со ссылкой на базу данных ЕГРЮЛ.

Речь идет об аудиосервисе «Звук», мультимедийных сервисах Okko и «Okko Спорт», группы компаний ЦРТ, ИТ-компании «Эвотор» и облачного сервиса SberCloud.

По данным ЕГРЮЛ, акционером в данных компаниях стало АО «Новые возможности», учредителем которого выступает физическое лицо. В свою очередь ООО «Цифровые активы» «Сбера» больше не числится в списке учредителей указанных компаний.

Сведения о компании были внесены в ЕРГЮЛ 24 марта 2022 года.

В Сбербанке в свою очередь отметили, что пересмотр своего акционерного участия в ряде активов связано с актуализацией стратегии компании.

«В настоящий момент «Сбер» не является акционером компаний «Звук», Okko, «Okko Спорт», SberCloud, ЦРТ и «Эвотор». Сделка совершена на рыночных условиях», — сообщили в Сбербанке.

В компаниях «Звук», Okko, «Okko Спорт», SberCloud, ЦРТ и «Эвотор» также подтвердили смену основного акционера.

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