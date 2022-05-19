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В Госдуме назвали бургеры McDonald's «бутербродами зла»

Депутат Милонов: McDonald's продолжает «бутерброды зла» давать и Coca-Cola — «жижу дьявола»

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Депутат Государственной думы Виталий Милонов назвал газировку Coca-Cola «жижей дьявола», а продукцию ресторанов McDonald's «бутербродами зла». Об этом он сказал во время заседания ГД, передает агентство «Москва».

«McDonald's обещал уйти — не ушел, продолжает свои бутерброды зла давать и Coca-Cola, жижу дьявола, разливать», — сказал парламентарий.

По его словам, нужно дать определение здоровому образу жизни. Депутат призвал алкоголь и табак также признать «злом и ядом».

Таким образом он прокомментировал законопроект о санитарно-гигиеническом просвещении жителей России с помощью распространения информации, необходимой для формирования здорового образа жизни.

Ранее сообщалось, что компания McDonald's продаст бизнес в РФ текущему лицензиату, сибирскому бизнесмену Александру Говору.

При этом глава компании The Coca-Cola Company Джеймс Куинси заявил, что не исключает полного ухода с российского рынка.

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