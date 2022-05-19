Новак заявил об ухудшении ситуации на энергорынке Европы в 2023 году

В Европе ситуация на энергорынке в 2023 году может стать хуже. Об этом во время выступления на марафоне «Новые горизонты» заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Ситуация на энергетическом рынке в Европе может в следующем году ухудшиться. Отказ стран Евросоюза изменит только цепочки поставок, а баланс на рынке при этом сохранится», — отметил Новак.

По его словам, сейчас Россия перенаправляет поставки на другие рынки, попутно решая вопросы с логистикой и финансами. Кроме того, страна уже практически полностью восстановила свой экспорт нефти.

Он добавил, что при любых условиях энергобезопасность России будет сохранена.

Ранее в четверг Новак заявил, что почти половина из 54 покупателей российского газа уже открыли счета для оплаты в рублях. Он добавил, что были открыты как валютные, так и рублевые счета. Это необходимо для обеспечения поступлений валютной выручки, а также конвертации в рубли ради оплаты газа.