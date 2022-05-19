В Италии подтвердили планы по отказу от газа из России в 2024 году

Премьер-министр Италии Марио Драги подтвердил планы, в которых страна собирается стать энергонезависимой от поставок газа из России к концу 2024 года. Об этом он заявил во время информационного сообщения в Сенате итальянского парламента.

«По оценкам правительства, мы сможем стать независимыми от российского газа во второй половине 2024 года. Первые следы этого процесса будут видны уже в конце этого года», — отметил Драги.

Он добавил, что газ сейчас является «переходным топливом» на пути к возобновляемым источникам энергии. Кроме того, сейчас заключены соглашения с Алжиром, согласно которым будут развиваться альтернативные и возобновляемые источники энергии, а также сети ее передачи в страну.

14 мая болгарское информационное агентство БТА сообщило, что цена на природный газ на май в Болгарии выросла почти на 14% из-за прекращения поставок топлива из России.

До этого германский промышленный союз (BDI) посчитал убытки при отказе от российского газа — ценой «энергетической независимости» станет катастрофа в немецкой экономике.