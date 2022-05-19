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Три филиала АО «Архбум» успешно прошли сертификацию по международным стандартам качества

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Пресс-служба Архангельского целлюлозно-бумажного комбината

Ульяновская, Подольская и Истринская площадки АО «Архбум» прошли первый надзорный аудит системы менеджмента, который проводится органом по сертификации «Приоритет».

По результатам аудита интегрированная система менеджмента (ИСМ) компании признана соответствующей требованиям международных стандартов ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества и ISO 22000 Системы менеджмента безопасности пищевой продукции.

Также филиалы компании успешно прошли сертификацию по международному стандарту BRCGS Packaging Materials, который верифицирует факт производства упаковочных материалов, соответствующих санитарно-гигиеническим нормативам для продовольственной и непродовольственной продукции.

Как отметили в отделе стандартизации и сертификации «АРХБУМ», все предприятия гофродивизиона также прошли надзорный аудит по сертификации цепи поставок FSC (Forest Stewardship Council®, Лесной попечительский совет, FSC-STD-40-004 V3-0), который проводился международной некоммерческой организацией Bureau Veritas Certification.

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