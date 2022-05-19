Экономист объяснил, как США могут сдержать цены на бензин

Сдержать цены на бензин в США не помогает даже удешевление нефти, однако у американских властей есть возможность бороться с повышением стоимости. Такое мнение выразил агентству «Прайм» профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

Он объяснил, что повышение цен на топливо не стоит связывать исключительно с санкциями в отношении России и отказом от российской нефти. Отмечается, что стоимость бензина поднималась до исторических максимумов и на протяжении всего 2021 года.

«Повышенные инфляционные ожидания и частичная девальвация доллара также стали значимыми факторами положительной ценовой динамики», — сказал Смирнов.

Экономист указал на то, что основным фактором роста цен на бензин является удорожание нефти. При этом на розничную стоимость могут также влиять затраты на нефтепереработку, налоги и расходы на маркетинг. «По большому счету именно активность потребителей на рынке бензина (повышенный спрос) не позволяют нормализовать уровень запасов этого товара», — пояснил он, добавляя, что в весенне-летний период спрос растет в связи с ростом частоты автомобильных поездок.

Оценивая принимаемые правительством США меры, Смирнов заявил, что попытки увеличения поставок нефти из других стран осложняются уменьшением запасов в мире, вызванным постпандемическим восстановлением спроса. По его словам, не стоит рассчитывать на то, что на фоне возросшей нагрузки на мировые нефтеперерабатывающие мощности, в Азии и странах Ближнего Востока до 2023 года появятся новые возможности для их увеличения.

Также он полагает, что «не увенчаются успехами» попытки пополнить запасы при помощи поставок из Венесуэлы, «в отношении которой сами же США установили эмбарго на поставку нефти в 2018 году», а использование нефти из стратегических запасов «не дает должного эффекта, поскольку запасы бензина в США за последний месяц продолжили снижаться».

Смирнов считает, что компании перекладывают удорожание нефти на потребителя, повышая цены на бензин, в то время как «гораздо более эффективной, но в то же время временной мерой могло бы послужить введение субсидий для компаний — производителей топлива».

Ранее сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заявил, что выросшие цены на бензин также могут сказаться на благосостоянии страны.