Societe Generale завершила сделку по продаже Росбанка «Интерросу»

Французская финансовая группа Societe Generale объявила о завершении сделки по продаже Росбанка и страхового бизнеса в России группе «Интеррос» Владимира Потанина.

«Societe Generale объявляет о завершении сделки по продаже Росбанка и его дочерних страховых компаний в России компании Interros Capital», — отметила пресс-служба.

В «Интерросе» отметили, что все условия договоренности с Societe Generale были согласованы в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

Ранее в Societe Generale объясняли, что «Росбанк» останется привилегированным партнером финансовой группы. При этом, «Интеррос» обеспечит преемственность управленческой команды — во главе «Росбанка» останется Илья Поляков.