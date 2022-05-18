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Минфин России летом может представить проект стимулирования долгосрочных сбережений

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков сообщил, что ведомство летом планирует представить проект стимулирования долгосрочных сбережений. Об этом глава ведомства сообщил на конференции «Финансовые продукты для розничных инвесторов: оседлать кризис», пишет «Интерфакс».

«Таким образом, тема поддержки долгосрочных вложений в текущей повестке Минфина», — заявил он.

В рамках проекта обсуждается идея налогового стимулирования долгосрочных инвестиций. По словам Чебескова, речь о налоговых выплатах для людей, долгосрочно инвестирующих, например, в продукты долгосрочного страхования жизни или продукты негосударственного пенсионного обеспечения.

«Все эти продукты попадут под единый налоговый вычет, предполагается, что сумма будет 400 тысяч рублей на год», — сказал Чебесков.

Ранее 18 мая глава Минфина Антон Силуанов сказал, что России удалось создать альтернативу системам Visa и Mastercard. Он также заявил, что Россия не планирует объявлять дефолт по госдолгу, так как у страны есть возможность оплаты в рублях, даже при условии закрытых западных структур.

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